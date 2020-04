Regionalbahn fährt auf Prellbock auf - Reisender erleidet Schleudertrauma

Bei einem Bahnbetriebsunfall am Bahnhof Laupheim ist am Mittwoch gegen 13.55 Uhr ein 74-jähriger Fahrgast leicht verletzt worden. Das teilte die Bundespolizei am Freitag mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Lokführer einer Regionalbahn von Ulm nach Biberach bei der Einfahrt in den Bahnhof Laupheim-Stadt offenbar auf den dortigen Prellbock an Gleis eins auf, wodurch dieser durch den Zusammenstoß um mehrere Zentimeter verschoben wurde.

Beim Aufprall stürzte offenbar ein 74-jähriger Insasse, der am Folgetag aufgrund anhaltender Beschwerden in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Dort konnte ein Schleudertrauma festgestellt werden.

Verdacht der Gefährdung des Bahnverkehrs

Ein etwaiger Schaden am Zug und Prellbock kann nach Angaben der Bundespolizei derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs werden weitere Fahrgäste des Zuges und Zeugen des Vorfalls gesucht.

Diese werden gebeten, sich bei der Bundespolizei in Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/87 03 50 zu melden.