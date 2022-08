Regierungspräsidium startet Baugrunduntersuchungen an Brücken über der B30

Das Regierungspräsidium Tübingen plant derzeit die Ersatzneubauten von zwei Feldwegüberführungen über die Bundesstraße 30 bei Laupheim-Baustetten.

Stützen und Widerlager werden untersucht

Die Bauwerke aus den Sechzigerjahren genügen nicht mehr den statischen und konstruktiven Anforderungen und werden daher als neue Überführungsbauwerke geplant. Am Montag haben als Grundlage für die Baumaßnahmen sogenannte Baugrunderkundungen an den Stützen und Widerlagern begonnen. Darauf weist das Regierungspräsidium hin.

Umsetzung der Maßnahme erst ab 2025

Die Maßnahmen sollten am Dienstagnachmittag abgeschlossen sein. An beiden Tagen ist die B30 auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden im Bereich der Feldwegüberführungen zwischen 8 bis 15 Uhr auf einen Fahrstreifen verengt gewesen.

Die bauliche Umsetzung der Überführungsbauwerke soll erst ab dem Jahr 2025 erfolgen.