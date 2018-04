Rechle: „Wir können stolz auf das Museum sein“

„Unser einzigartiges Museum ist fest beheimatet im kulturellen Leben der Stadt. Wir können stolz darauf sein.“ Dieses Resümee hat Oberbürgermeister Gerold Rechle am Mittwoch bei der Eröffnung der Sonderausstellung „Heimat revisited. 20 Jahre Laupheimer Museum“ gezogen.

Jahrzehntelange ehrenamtliche Erinnerungsarbeit ging dem Museum zur Geschichte von Christen und Juden voraus, hob Rechle hervor. Solches Engagement und die seit den 1960er-Jahren angelegten vielschichtigen Sammlungen hätten die Einrichtung überhaupt erst ermöglicht. Ernst Schäll und anderen sei zu danken, dass der Laupheims Entwicklung ab dem 18. Jahrhundert prägende Aspekt der christlich-jüdischen Koexistenz dabei in den Fokus rückte.

Bedingungslose, in der Qualität herausragende Unterstützung erfahre das Museum durch die Gesellschaft für Geschichte und Gedenken, betonte Rechle. Eine wunderbare Idee sei das von der GGG gemeinsam mit der Stadt herausgegebene Begleitbuch zur Sonderausstellung „Heimat revisited“, dessen 31 Autoren in teils sehr persönlichen Beiträgen über Menschen und Objekte im Zusammenhang mit dem Museum schreiben. Dass so viele an dem Buchprojekt mitwirkten, sei Beleg für das stabile Umfeld des Museums, das vielen eine Heimat geworden sei.

Die GGG-Vorsitzende Elisabeth Lincke nannte den Begleitband „ein Geschichtsbuch aus Geschichten“. Die Bereitschaft der Autoren, sie zu erzählen und dabei etwas von sich selbst preiszugeben, habe sicher auch laupheimspezifische Gründe. Zum einen habe das Wort Heimat einen besonderen Klang in der Stadt des Heimatfests, zum anderen weise Laupheim hinsichtlich seines Erscheinungsbilds und seiner Wirtschaftsgeschichte noch immer Spuren des einstigen Zusammenlebens von Christen und Juden auf. „Diese beiden Bevölkerungsgruppen waren gleichermaßen bereit, sich personell und finanziell für ihre Heimatstadt einzubringen“, sagte Lincke, etwa in der Höhenanlage, beim Bau der Bühlerhalle und bei der Bewältigung des verheerenden Hochwassers 1926. Die GGG ordne sich ein in dieses bürgerschaftliche Engagement; sie verstehe sich als Bewahrerin des gemeinsamen christlich-jüdischen Erbes und finde dafür im Museum eine entsprechende Wirkungsstätte. „Menschliche Heimatpflege“ leiste die GGG durch den Kontakt zu Nachfahren derjenigen Laupheimer, die wegen der auf Ausgrenzung und Vernichtung zielenden NS-Ideologie ihre Heimat verlassen mussten.

Das Geschichten-Buch „Heimat revisited“ solle ein weiterer Baustein sein in der Aufarbeitung der Stadtgeschichte, schloss Elisabeth Lincke. Es möge zum Miteinander und Füreinander in Laupheim beitragen.

Sammeln, bewahren, erforschen, präsentieren: Das seien die Kernkompetenzen von Museen, sagte der Museumsleiter Michael Niemetz. Er zitierte aus dem Grußwort von Yitzhak Heinrich Steiner, Vertreter der früher in Laupheim lebenden jüdischen Deutschen und ihrer Nachfahren, für das Buch „Heimat revisited“. Steiner bezeichnet das Museum, in Verbindung mit dem jüdischen Friedhof und dem ehemaligen Leichenhaus, 2014 als Gedenk- und Dokumentationsstätte eröffnet, als seine „vierte Heimat“ – „meine erste war hier in Laup-heim, meine zweite war die Schweiz und meine dritte ist jetzt der Staat Israel“. Das Museum sei für ihn und viele Nachkommen der von den Nazis ausgelöschten jüdischen Gemeinde Laupheim ein Ort geworden, „der unsere Bindung zur Stadt verwirklicht und aktualisiert“.

Die Ausstellungseröffnung wurde musikalisch geadelt vom Holzbläser-Ensemble „Foklafamusica“. Das Quartett spielte unter anderem „Laupheim, unsere liebe kleine Stadt“ von Josef Straka und Franz Laubs „Hoch-Schwaben-Marsch“.