„Rechle-Duplikator“ als Geheimwaffe

Geheimnisvoll geben sich die Laupheimer Narrenzünfte, wenn es um ihre Strategie für den Sturm aufs Rathaus am Glompigen Doschtig (12. Februar) geht. Sie lassen sich nicht gern in die Karten schauen, die Waidäg, Dalabudl, Schloss- und Dürnachhexen. Dabei muss ihnen nicht bange sein, haben sie’s doch in den vergangenen Jahren immer geschafft, das Rathaus im Handumdrehen zu erobern.

Vor diesem Hintergrund mutet es doch etwas seltsam an, dass sich die Stadtverwaltung in diesem Jahr so siegessicher gibt. „Die Narren werden sich gar nicht reintrauen“, tönt Gerold Rechle, Erster Beigeordneter und Stellvertreter des Bürgermeisters. Doch ob’s reichen wird, große Töne zu spucken?

Immerhin, die Verteidiger planen in der Tat Phänomenales: Eine Zirkusmanege soll das Narrenvolk aufhalten. Rechle spricht von Clowns, welche die Angreifer in Grund und Boden lachen sollen, und von Akrobaten, die den Narren auf der Nase herumtanzen, bis ihnen schwindlig wird. Ganz zu schweigen von den wilden Tieren. Ob diese wohl die Hästräger ins Bockshorn jagen können?

Die SZ indes hat den wahren Grund für die demonstrative Gelassenheit im Rathaus gefunden. Die städtischen Bediensteten haben nämlich noch eine Geheimwaffe in petto. Im „Rechle-Duplikator“ lassen sich nicht nur massenweise „falsche Fuchzger“ produzieren. Nein, ganze Heerscharen geklonter Mitarbeiter sollen als letzte Bastion dem Ansturm der Narren standhalten, allen voran Dutzende Versionen von Rechle selbst, allesamt mit Hemd, Krawatte und charakteristischem Lachen.

Das erscheint selbst uns närrischen Zeitungsmenschen als unfair gegenüber den Angreifern. Weshalb wir mit investigativem Spürsinn ein Beweisbild aufgetan haben, das den Oberverteidiger des Rathauses mit einem geklonten Prototypen zeigt.

Ob diese Strategie der Weisheit letzter Schluss ist und die Narren unverrichteter Dinge wieder abziehen müssen? Man weiß es nicht, nur eins ist klar: Die Statistik spricht klar gegen das Rathaus – es lebe die Fasnet!