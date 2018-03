Rechle baut im Rathaus um

Organisatorische Änderungen im Laupheimer Rathaus hat OB Gerold Rechle angekündigt. Wenige Tage nach seinem Amtsantritt hat er gemeinsam mit dem Gemeinderat eine Umstrukturierung angestoßen, um, wie er betont, personelle Kompetenzen und Ressourcen zu bündeln und zu stärken. Zwei wegweisende Entscheidungen gab die Stadt am Donnerstag bekannt:

Für die Bereiche Bildung und Betreuung (bisher ins Hauptamt eingebunden) und Soziales (bisher beim Ordnungsamt angesiedelt) wird ein eigenes Dezernat gebildet. Damit soll der stark gewachsenen Bedeutung beider Themenfelder Rechnung getragen werden. Leiten wird das neue Dezernat Josef Schoch. Der 60-Jährige, seit 1978 in städtischen Diensten, steht seit 17 Jahren an der Spitze des Haupt- und Personalamts. Er war federführend beteiligt am Ausbau von Schulen und Kitas und am Aufbau von Ganztagsbetreuung, Jugend- und Schulsozialarbeit. Seine Laufbahn begann im Bauamt, später wechselte er ins Hauptamt und war persönlicher Referent von Bürgermeister Otmar Schick.

Als Nachfolgerin von Gerold Rechle übernimmt Elena Breymaier die Leitung des Finanzdezernats. Sie ist 26 Jahre jung, kommt aus Rottenacker und hat an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg studiert. Berufsbegleitend absolviert sie dort zurzeit einen Master-Studiengang in Public Management. Seit vier Jahren ist sie bei der Stadt Laupheim und war als stellvertretende Kämmerin für die Haushaltsplanung und Personalführung der Kämmerei verantwortlich. Als Finanzdezernentin leitet sie auch den Eigenbetrieb Stadtwerke.

Die Rechle-Nachfolge in der Kämmerei musste nach Auskunft des Bürgermeisteramts nicht ausgeschrieben werden, weil sie im Zuge einer internen, mit dem Gemeinderat und dem städtischen Personalrat abgestimmten Umstrukturierung geregelt werden konnte. Die Stelle des Haupt- und Personalamtsleiters soll in Bälde ausgeschrieben werden, die vakante Stelle des Wirtschaftsförderers an diesem Wochenende.

Die Position des OB-Stellvertreters und Ersten Bürgermeisters wird künftig dem Baudezernat zugeordnet. Die Suche nach Bewerbern läuft bereits.