Realschüler pflegen Grabstellen auf jüdischem Friedhof

„Die Schüler bekommen eine andere Beziehung zur Geschichte und dem Namensgeber ihrer Schule“, ist Daniela Barth überzeugt. Die Klassenlehrerin der 8d an der Friedrich-Adler-Realschule hat gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern am Donnerstagmorgen dem jüdischen Friedhof in Laupheim einen Besuch abgestattet. Dort befreien die Jugendlichen die Wege und Gräber von Unkraut – wie schon viele Schüler es in den Jahren davor gemacht haben.

„Das macht schon Arbeit“, sagt Felix, der gemeinsam mit seinen Klassenkameraden Yannic und Kevin eifrig werkelt. Die drei Schüler sind sich einig, dass die Aktion toll ist: „Man denkt nach, was damals passiert ist.“ Bei ihrer Arbeit haben die Jungs auch das Grab von Isidor Adler entdeckt. „Das ist der Vater von Friedrich Adler“, erklärt Daniela Barth, die gemeinsam mit Michael Schick die Aktion begleitet. Und für Felix, Yannic und Kevin ist klar, dass sie auch dort noch Hand anlegen und das Moos auf der steinernen Platte entfernen.

Zum Dank für ihren Einsatz auf dem jüdischen Friedhof gibt es zur „großen Pause“ hin jedoch erst einmal ein Vesper für die jungen Helfer, und das haben sie sich auch verdient.