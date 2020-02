Realschüler fegen Konkurrenz von der Platte

Den 1. Platz im Tischtennis haben die Schüler der Laupheimer Friedrich-Adler-Realschule in der Wertung WK III LW (Landeswettbewerb) im Regierungspräsidiumsfinale in Riedlingen erreicht. „WK III“ bezeichnet die Jahrgänge 2005 bis 2008. Das Turnier hat am 11. Februar stattgefunden.

Zuvor hatten die Laupheimer Jungs im vorausgegangenen Schulamtsfinale bereits den 1. Platz errungen. Im alles entscheidenden Spiel gegen die Realschule Überlingen setzten sie sich mit 5:4 (16 zu 16 Sätze) durch. Den Siegpunkt für die Friedrich-Adler-Realschule holte Hendrik Schmid im letzten Einzel.

Am 10. März tritt der Tischtennisnachwuchs in Güglingen bei Stuttgart in den Finalkämpfen (Final Four) des Landes Baden-Württemberg im Rahmen des Bundeswettbewerbes der Schüler „Jugend trainiert für Olympia“ an. Die Realschüler sind nunmehr die einzig verbliebenen Schüler aus Laupheim.