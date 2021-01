Realität oder Science-Fiction? So erlebt der Rentschler-Vorstandsvorsitzende die Pandemie

Zur Person

Dr. Frank Mathias studierte Pharmazie an der Universität Paris, wo er 1991 im Bereich Immunologie promovierte. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in führenden Positionen in der Pharma- und Biotechnologiebranche.

Seit 1. April 2016 ist er Vorstandsvorsitzender der Rentschler Biopharma SE mit Firmensitz in Laupheim. Mathias ist auch Vorsitzender des Vorstands der „vfa bio“, der Interessengruppe für Biotechnologie im Verband der forschenden Arzneimittelhersteller.