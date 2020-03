Rathaus und Ortsverwaltungen sind dicht – und der Haushaltsplan muss warten

Auch das Laupheimer Rathaus und die Ortsverwaltungen bleiben vom 17. März bis einschließlich 19. April für die Öffentlichkeit geschlossen. Der Dienstbetrieb läuft in vollem Umfang weiter, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu den gewohnten Öffnungszeiten sowohl telefonisch als auch per E-Mail für die Bürger erreichbar.

Für dringende Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden – etwa bei Sterbefällen, im Sozialdienst oder wenn eine Unterschrift im Passwesen zu leisten ist –, richtet die Verwaltung einen Notdienst ein. Ein Termin im Rathaus oder in der Ortsverwaltung muss in solchen Fällen vorab telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden.

Die Stadt ist dabei, die Infrastruktur für bis zu 25 Home-Office-Arbeitsplätze zu schaffen, von denen auf den Rechner im Büro zugegriffen werden kann.

Vorerst ohne genehmigten Haushaltsplan

Der städtische Haushalt 2020 ist noch nicht unter Dach und Fach, wegen der Corona-Krise finden aber bis nach Ostern keine Sitzungen von Gemeinderat, Ausschüssen und Ortschaftsräten mehr statt. „Obwohl wichtige Entscheidungen anstehen, können wir nicht von allen anderen Institutionen und von den Vereinen verlangen, auf soziale Kontakte möglichst zu verzichten, und wir selbst, die wir eine öffentliche Vorbildfunktion haben, tun dies nicht“, sagt OB Gerold Rechle.

Für die Stadt heißt das, dass sie vorerst ohne einen vom Regierungspräsidium Tübingen genehmigten Haushaltsplan auskommen muss. Den laufenden Haushalt kann die Verwaltung aber trotzdem bewirtschaften und im investiven Bereich bereits begonnene Vorhaben wie das Parkhaus Rabenstraße weiter vorantreiben. „Insoweit sind wir in allen wesentlichen Vorgängen handlungsfähig“, sagt Rechle.

Prüfen lässt der OB derzeit vom Regierungspräsidium, wie es sich mit Auftragsvergaben verhält, zumal wenn die Ausschreibung erfolgt ist und die Bieter eine gesetzliche Binde- und Zuschlagsfrist beanspruchen können. Das trifft zum Beispiel auf den ersten Bauabschnitt bei der Neugestaltung der Kapellenstraße zu. Der Rat sollte die Arbeiten am 23. März vergeben. Ob das auch ohne öffentliche Sitzung möglich wäre, wird geprüft. Rechle indes würde diese Vergabe am liebsten verschieben, weil die Ausschreibung ergeben hat, dass Mehrkosten auf die Stadt zukommen. Die eine oder andere kleinere Auftragsvergabe empfiehlt er gleichwohl zu tätigen, um die heimische Wirtschaft in Gang zu halten.

Wichtiger als das Rathausprojekt

„Auf Eis“ liegt laut OB das Rathausprojekt: „Jetzt geht es um andere Dinge, die viel wichtiger sind.“

Was die städtischen Finanzen betrifft, „werden wir in den nächsten Wochen auf Sicht fahren und auf alle nicht zwingend notwendigen Ausgaben verzichten“, kündigte Rechle an. Nahezu alle Kommunen müssten mit zum Teil drastischen Steuer- und Gebührenausfällen rechnen – das sei offenkundig. Den aktuellen Stand nach Ostern werde man gleich im Haushalt berücksichtigen können.