Rathaus bleibt weiterhin nur eingeschränkt geöffnet

Obwohl Rathäuser in manchen Städten und Gemeinden wieder regulär geöffnet haben, hält das Rathaus in Laupheim weiterhin an der telefonischen Voranmeldung fest. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Eine vollständige Öffnung für den Besucherverkehr sei nicht möglich, da sehr stark frequentierte Bereiche, wie etwa das Einwohnermeldeamt, nicht über ausreichende räumliche Kapazitäten verfügen. Die geforderten Sicherheitsabstände könnten nicht gewährleistet werden. „Zwar sind seit einiger Zeit die Infektionszahlen in Deutschland erfreulicherweise sehr konstant“, erklärt Oberbürgermeister Gerold Rechle. Jedoch gelte dies nicht für die weltweite Entwicklung. Gerade da nun wieder mehr Reisen angetreten würden, ließe sich nicht ausschließen, dass sich das Virus nicht wieder stärker verbreitet. „Um den Gesundheitsschutz weiterhin sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Mitarbeiter hoch zu halten, werden bis auf Weiteres Termine erst nach telefonischer Terminvergabe wahrgenommen.“

Die Stadtverwaltung bittet darum, wenn möglich, Fragen und Anliegen telefonisch zu klären und nur bei dringenden Angelegenheiten einen persönlichen Termin auszumachen, heißt es in der Pressemitteilung. „Unangemeldete Besuche erschweren einen reibungslosen Ablauf und führen dazu, dass selbst Besucher mit Termin mit langen Wartezeiten rechnen müssen. Daher bitten wir die Bürgerinnen und Bürger ausdrücklich darum, zuvor Termine zu vereinbaren und danken für das Verständnis“, betont der Oberbürgermeister.