Radsportler fiebern dem Saisonauftakt entgegen

Die ersten warmen Sommerstrahlen im neuen Jahr kündigen nicht nur den nahenden Frühling, sondern auch die kommende Fahrradsaison an. Auch die Mitglieder der Radsportabteilung des TSV Laupheim fiebern dem Saisonauftakt entgegen.

In der für die Radsportler traditionell eher ruhigen Winterzeit war trotz der widrigen Umstände jedoch einiges geboten. Die Mitglieder hatten auch im Winter 2021/2022 wieder die Möglichkeit, am sogenannten Wintertraining teilzunehmen. Hierbei handelt es sich um eine Indoor-Fitnessgruppe, die unter fachkundiger Leitung verschiedenste Fitnessübungen absolviert. Die Radsportabteilung hat ihren Mitgliedern im Weiteren die Möglichkeit eröffnet, die gemeinsamen Ausfahrten auf dem Rollentrainer und über eine online betriebene Plattform für virtuelles Training fortzuführen.

Diese Art des Trainings wurde ursprünglich wegen der behördlich angeordneten Kontaktbeschränkungen eingeführt, konnte aber letztlich auch dazu genutzt werden, in der kalten Jahreszeit die eine oder andere Radtour in der Gruppe und auf dem eigenen Fahrrad durchzuführen - wenn auch nur virtuell. Die Mitglieder der Radsportabteilung hatten somit einige Möglichkeiten, sich auch in der kalten Jahreszeit für die kommende Saison fit zu halten.

Das „Anradeln 2022“ findet am Samstag den 26. März statt. Nach einer ersten Ausfahrt können die Radsportler den Tag gemeinsam bei Kaffee und Kuchen ausklingen lassen. Die Ausfahrt beginnt um 13 Uhr am Vereinsheim des TSV Laupheim. Weitere Informationen und Termine können unter der Homepage des TSV abgerufen werden:

. Die zu diesem Zeitpunkt aktuell gültigen Corona-Verordnungen sind zu beachten.