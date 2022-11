Radfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Beim Aufprall auf ein Auto und dem folgenden Sturz hat eine Radfahrerin in Laupheim am Dienstag leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizei parkte eine 40-Jährige gegen 16.45 Uhr ihren Renault auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand in der Mittelstraße. Die Frau öffnete die Tür, ohne auf eine Radfahrerin zu achten. Die Radlerin kam von hinten und wollte am Renault vorbeifahren, blieb aber mit dem Lenker an der Tür hängen und stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Den Schaden schätzt sie auf 500 Euro.