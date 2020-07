Radfahrer stürzt in Rabenstraße

Schwere Verletzungen hat sich am Dienstag ein 83-Jähriger in Laupheim zugezogen: Nach Polizeiangaben war er am Vormittag in der Rabenstraße unterwegs. Als er absteigen wollte, verlor er das Gleichgewicht, stürzte und verletzt sich schwer. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik, teilt die Polizei mit. Er habe zum Unfallzeitpunkt einen Helm getragen.