Radfahrer stürzt gegen Baugerüst

Verletzt hat sich ein Fahrradfahrer am Donnerstag bei einem Unfall in Lapuheim. Er stürzte gegen ein Baugerüst.

Nach Polizeiangaben fuhr der 72-Jährige gegen 16.15 Uhr verbotener Weise mit seinem Fahrrad auf einem Gehweg in der Mittelstraße. An einer Baustelle verlor er die Kontrolle und stürzte gegen ein Baugerüst. Der Mann trug keinen Helm. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus.