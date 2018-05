Radeln für guten Zweck macht Menschen mobil

Räder, Helme, Sportkleidung, wohin das Auge blickt: Mehr als 100 Männer, Frauen und Kinder sind am Sonntag vor dem Laupheimer Rathaus vesammelt und warten darauf, dass die Uhrzeiger auf Zehn rücken. Beim ersten Glockenschlag von Peter und Paul gibt es kein Halten mehr. Jetzt heißt es in die Pedale treten und Stempel sammeln für den guten Zweck. In Gruppen machen sie sich auf den Weg. Die Hobbyradler des FV Olympia rollen die Mittelstraße hinab, die TSV-Radsportler biegen in die Kapellenstraße ein.

In den nächsten Stunden geht es zu wie in einem Taubenschlag. Von benachbarten Geschäftsstellen der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal treffen Radler ein, um sich auch in Laupheim einen Stempel abzuholen; vom Rathausplatz starten welche zur nächsten Etappe. Dort ist es das gleiche Schauspiel. Bis 17 Uhr gibt es die begehrten Stempel, die mehr als 50 Vereinen und sozial-caritativen Institutionen im Geschäftsgebiet der Bank Geld aus dem 40 000-Euro-Fördertopf bescheren sollen. Jeder Radler hat in seinen Radlerpass eintragen lassen, für wen er strampeln möchte.

Am Abend ist Marion Fakler, Öffentlichkeitsarbeiterin der Volksbank Raiffeisenbank, überglücklich: Etwa 2500 Menschen haben nach einer ersten Hochrechnung an dem Radel-Event teilgenommen. „Unsere Erwartungen sind übertroffen“, sagt Fakler. „Perfektes Wetter, die Leute gut drauf, überall tolle Stimmung!“ Das hat ganz offensichtlich gepasst.

Etliche Radler haben gar alle zwölf Geschäftsstellen der Bank angesteuert und damit locker 100 Kilometer und mehr zurückgelegt. „Es wurden regelrechte Strategien entwickelt, welche Routen optimal sind“, berichten Bank-Mitarbeiter. Und, so Marion Fakler: „Alle sagen, diese Aktion müsse wiederholt werden.“

Anton und Johanna Aumann sind von Dettingen über Kirchberg, Schwendi, Burgrieden und Achstetten nach Laup-heim geradelt. Dort ist jetzt erst mal eine Stärkung angesagt. Ein paar Meter weiter trocknet Labrador „Bailey“ in der Sonne; die Hündin hat zwischendurch ein Bad in der Rot genommen. Im komfortablen Anhänger begleitet sie Herrchen und Frauchen, das sind Stefan und Sylvia Behrendt, die für die Tennisabteilung des SV Orsenhausen in die Pedale treten.

Auf dem Rathausplatz ist den ganzen Tag etwas geboten. Chöre aus Schwendi und Mietingen und das Gesangsduo Ralf Salamon und Laura Strahl wechseln sich ab mit den Rock’n’Rollern und Boogie-Woogie-Tänzern des TSV und den Paradiesvögeln von „Erpfenbrass“, die der Radio-7-Band-Bus mitgebracht hat. Die Kinder tollen in der Hüpfburg, bemalen Postkarten und lassen sich schminken, die Feuerwehr stellt Oldtimer aus und bewirtet die Gäste. Größere Zwischenfälle beim Radeln sind nach ersten Erkenntnissen ausgeblieben. Die DRK-Helfer, die einsprangen, als der ASB kurzfristig absagte, mussten nur einmal ausrücken – in Mietingen hatte sich ein Kind Schürfwunden zugezogen. Auch der Pannendienst war zum Glück wenig gefordert.

Bei der Volksbank Raiffeisenbank werden jetzt die Stempel ausgezählt. Die Vereine, die vom Fördertopf profitieren, werden zum „Förder-Event“ am 12. Juni eingeladen. „Sie erfahren aber erst an dem Abend, wieviel Geld sie bekommen“, sagt Marion Fakler. Man darf gespannt sein.