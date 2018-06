Rößler schafft Platz

Die Rabenstraße in Laupheim verliert ein Stück Geschichte: Seit Wochenbeginn wird das Gebäude der einstigen Strickerei Wagner abgerissen. Eigentümer ist Thomas Rößler vom benachbarten „Laupheimer Hof“, der die frei werdende Fläche für seine geplante Hotelerweiterung benötigt. Das Vorhaben stockt freilich seit Langem.

Am 22. Oktober leitete Rößler ein erforderliches Kenntnisgabeverfahren ein, bei dem sämtliche direkten Anlieger über den geplanten Abriss zu informieren sind. Nachdem innerhalb der vorgegebenen vierwöchigen Frist keine Einwände im Rathaus eingegangen waren, wurde das Haus ab 22. November zum Abriss freigegeben. Bereits am Montag rückte der Bagger an und machte sich von der Rückseite her an dem Gebäude zu schaffen, von dem bald nichts mehr übrig sein wird.

„Jetzt ist es mal aufgeräumt“, sagte Thomas Rößler am Mittwoch der SZ über seine Motivation, das baufällige alte Haus zum jetzigen Zeitpunkt in Schutt und Asche zu legen, obwohl in punkto Hotelerweiterung überhaupt nichts vorwärts zu gehen scheint. Im vergangenen Jahr hatten sich Stadtverwaltung und Gemeinderat mit den Plänen befasst und im April ein vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren in die Wege geleitet, in dessen Verlauf massiv protestierende Bürger gehört, Interessen aus Sicht der Stadt abgewägt und die Pläne mehrfach im Rathaus zur öffentlichen Einsicht ausgelegt wurden. Alle Anregungen und Einwände seien bearbeitet, erklärte Stadtbaumeisterin Marion Kazek am Mittwoch der SZ. „Es besteht Modifizierungsbedarf“, sagte sie. Am Zug sei derzeit der Bauherr, der Änderungen in Aussicht gestellt habe.

„Projekt ist weiter am Laufen“

Rößler selbst hält sich zum Stand der Dinge bedeckt und dementiert Gerüchte, wonach er und Investor Heinz Maiser das Projekt bereits aufgegeben haben sollen: „Man hört viele Sachen. Es ist weiter am Laufen und ich hoffe, dass wir noch dieses Jahr ein bisschen weiterkommen.“ Auch wenn sich das Ganze nun schon weitaus länger hinzieht als aus seiner Sicht erwartet, gehe er weiterhin davon aus, es umsetzen zu können: „Man sollte es nicht glauben, aber ja – ich bin zuversichtlich. Nur einen Zeitrahmen möchte ich nicht mehr nennen.“

Immerhin steht ihm das Grundstück der früheren Strickerei Wagner, das bei einer Erweiterung bebaut werden soll, schon bald zur Verfügung. Sollten die Pläne noch länger auf Eis liegen, könnte er sich schon vorstellen, seinen Hotelparkplatz vorübergehend zu erweitern, sagt Rößler: „Aber da warte ich mal ab. Bevor ich auch dafür eine lange Genehmigungsprozedur starten und mit Einsprüchen kämpfen muss, lasse ich es lieber bleiben.“ Die Stadt jedenfalls schaut sehr genau darauf, was Thomas Rößler mit der freien Fläche plant. „Uns ist dieser Standort aus städtebaulicher Sicht wichtig. Wir haben ihn deshalb angeschrieben und gebeten, uns über seine Pläne zu informieren“, sagt Marion Kazek.