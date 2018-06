Puppen, Feuerwehrpumpen, Brillen und vieles mehr

Seit knapp einem Jahr arbeitet Isabel Huber nun schon im Fundbüro der Stadt Laupheim. Noch bis vor kurzem sei bei ihr im Zimmer 105 des Laupheimer Rathauses kein „sehr außergewöhnliches“ Fundstück abgegeben worden, erzählt sie. Doch dies hat sich inzwischen geändert: Eine Feuerwehrpumpe sucht ihren Besitzer. „Der Feuerwehr Laupheim gehört sie nicht. Kommandant Andreas Bochtler weiß von nichts“, sagt sie.

Schlüssel und Brillen werden am häufigsten abgegeben

Am häufigsten werden jedoch Schlüssel und Brillen bei ihr abgeliefert. Drei- bis viermal die Woche kämen Menschen unterschiedlichsten Alters vorbei, um ihre Fundstücke abzugeben. Die meisten kämen aus dem Stadtgebiet Laupheim und im Normalfall auch direkt nach dem Fund, erzählt Isabel Huber. Von allen Gegenständen werden anschließend der Fundort, das Abgabedatum sowie eine detaillierte Beschreibung des Fundstücks in ein elektronisches System eingegeben; die Sachen werden dementsprechend auch beschriftet und wandern danach in einen Holzschrank im Fundbüro. Jede Sachrichtung hat dort ihre eigene Pappschachtel: Brillen, Schlüssel, Handys, Geldbeutel und viele mehr. Die Kategorie „Feuerwehrzubehör“ gibt es (noch) nicht.

Wo zum Beispiel die Pumpe genau aufgefunden wurde, darf Isabel Huber nicht sagen. „Wenn Menschen anrufen und sagen, sie haben etwas verloren, müssen wir gewisse Fragen stellen, um feststellen zu können, dass der Gegenstand auch wirklich ihnen gehört“, erklärt sie. „Wir lassen uns die Sachen auch bis ins Detail schildern.“ Bei Kleidungsstücken sei die Wiedererkennung recht einfach, bei Schlüsseln dafür aber umso schwieriger. „Oft lassen wir dann einen Anhänger beschreiben.“ Manchmal bringen die Suchenden aber auch einen Zweitschlüssel mit, um alle Unsicherheiten auszumerzen. „Vertrauen spielt da manchmal schon auch eine Rolle“, sagt Huber.

Immer weniger Fundsachen werden abgegeben

2017 sind bisher insgesamt 33 Fundsachen abgegeben worden, 2016 wurden rund 400 Gegenstände im System vermerkt. „Es werden aber immer weniger“, sagt Huber. Zwar könnten die „ehrlichen Finder“, wie sie sagt, vom Verlierer einen Finderlohn verlangen, „aber den will eigentlich niemand“. Sechs Monate werden die Fundsachen aufbewahrt. Wird der Gegenstand in dieser Zeit nicht vom Verlierer abgeholt, kann sogar der Finder Eigentümer des Gegenstands werden.

Hat nun auch der Finder keinen Bedarf am Fundstück, wird der Gegenstand zu einer Versteigerung freigegeben. Zweimal im Jahr veranstaltet die Stadt Laupheim eine solche Auktion. Dabei reicht das Angebot von Schmuck über Uhren, Handys, Geldbeutel (ohne Inhalt) und Regenschirme bis hin zu Kinderwagen und Fahrrädern. Das Geld, das bei der Versteigerung eingenommen wird, fließt in die Stadtkasse ein.

Die nächste Versteigerung findet am Freitag, 17. März, um 14 Uhr im städtischen Bauhof, Bahnhofstraße 24 in Laupheim statt. Interessierte können ab 13.30 Uhr die Fundsachen genauer unter die Lupe nehmen. Noch bis Mittwoch, 15. März, haben die rechtmäßigen Besitzer die Möglichkeit, ihr Eigentum im Fundbüro zurückzufordern.