Prozessbeginn: Drei Männer sollen 14-Jährige vergewaltigt haben

Vor dem Landgericht Ravensburg hat am Montag der Prozess gegen drei junge Männer begonnen, denen zur Last gelegt wird, im vergangenen November in einer der Garagen im Solarpark „Vorholz“ in Laupheim ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt und sexuell missbraucht zu haben – vor den Augen einer 13-jährigen Freundin.

Die Mädchen sollen sich über Soziale Medien mit insgesamt fünf Männern verabredet haben. Laut Anklage machten diese die 14-Jährige in der Garage mit Alkohol und Drogen gefügig. Drei von ihnen sollen sie vergewaltigt haben.

Bei den Angeklagten handelt es sich um zwei Brüder aus Syrien, 19 und 20 Jahre alt, und einen 32-jährigen Deutschen. Zum Prozessauftakt am Montag machten sie keine Angaben zum Tathergang, lediglich zu ihrer Person. Alle drei sitzen in Untersuchungshaft.

Zwei weitere an der Tat beteiligte Männer müssen sich in Bälde ebenfalls vor Gericht verantworten, meldet der SWR – wegen unterlassener Hilfeleistung.