Professor fordert Umdenken in der Bildungspolitik

Zur Person

Julian Nida-Rümelin war von 1998 bis 2001 Kulturreferent der Stadt München und in den Jahren 2001/2002 Kulturstaatsminister unter Bundeskanzler Gerhard Schröder. Später gehörte er dem Parteivorstand und der Grundwertekommission der SPD an. 2014 erschien sein Buch „Der Akademisierungswahn – zur Krise beruflicher und akademischer Bildung.“ Darin plädiert er für ein Bildungssystem, das sich an der Vielfalt der Begabungen, Interessen, Berufs- und Lebenswege orientiert. Seine These von der Überakademisierung hat in der Vergangenheit lebhafte Debatten ausgelöst. (sz)