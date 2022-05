Probentage der Musikensembles des Carl-Laemmle-Gymnasiums

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Musikensembles Musikaos, der Chor „Vocal Sound“ und die Big Band „Squib Cakes“ des Carl-Laemmle-Gymnasiums Laupheim haben vom 17. bis 19. Mai ihre Probentage in den neu renovierten Räumen des Bildungshauses in Bonlanden verbracht. Bei wunderbarem Wetter, tollen Probenbedingungen und Räumlichkeiten sowie bester Verpflegung konnte so mancher coronabedingte Probenausfall mehr als kompensiert werden. Durch die Unterbringung in der mit liebevollen Details der Flora und Fauna ausgeschmückten „Klosterwiese“ sowie im stilvoll eingerichteten „Klosterwinkel“ kam auch die Erholung nicht zu kurz, so dass die Ensembles nach den drei Tagen gestärkt und gut gelaunt die Abreise wieder antreten konnten und optimal auf das anstehende Frühjahrskonzert am 1. Juni um 19 Uhr im Atrium des CLG vorbereitet sind.