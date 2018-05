Ein positiver Saisonabschluss in der Handball-Württembergliga Süd ist dem HRW Laupheim beim Gastspiel in Gerhausen gelungen. Beim 33:29 (14:12)-Erfolg sahen die Besucher fast schon „Kenan-Durakovic-Festspiele“, denn mit seinen 15 Treffern besorgte der Rückraumspieler fast die Hälfte aller Tore der Rot-Weißen.

„Mit diesem Erfolg haben wir eine böse Rückrunde noch freundlich beendet“, sagte HRW-Trainer Klaus Hornung, der allerdings wenig verwundert über die Qualität seines Halblinks-Spielers schien: „Kenan ist die Stütze dieser Mannschaft, das hat er heute mal wieder eindrucksvoll bewiesen.“ Die Laupheimer starteten konzentriert in die Begegnung beim Lokalrivalen. Zwar entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, doch die Rot-Weißen hatten bei ihren Torerfolgen zumeist weniger Mühe als die Gastgeber. So sprang nach und nach bis zum 9:6 eine Drei-Tore-Führung für die Rot-Weißen heraus. Doch dann schienen sich die Laupheimer ihrer Sache zu sicher zu sein und agierten fahriger. Nach einer Auszeit von Hornung fand der HRW aber seine klarere Spielanlage wieder und führte zur Pause mit 14:12. In der zweiten Halbzeit stellten sich die Gerhauser dann besser auf den starken Rückraum des HRW ein. So schmolz nicht nur die Führung, sondern nach fünf Minuten mussten plötzlich die Laupheimer einer Ein-Tor-Führung der Gastgeber hinterherlaufen. „Wir haben uns in den schwächeren Phasen der Begegnung immer wieder gefangen und durch gutes Zusammenspiel unser Spiel wiedergefunden“, freute sich der HRW-Coach über eine über weite Strecken konstante Leistung der Rot-Weißen. So schafften die Laupheimer nach 40 Minuten die erneute Wende und gingen mit teilweise bis zu fünf Toren in Führung. Mit anwachsendem Polster wurden schließlich auch Außenspieler und Kreisläufer mehr in die Partie einbezogen.

Extralob für Yigin

Besonders der A-Jugendliche Hüseyin Yigin zeigte in dieser Phase als Kreisläufer eine ansprechende Begegnung und krönte seine Leistung mit einem Tor. „Hüseyin hat sehr gut gespielt, ich hoffe er bleibt voll dabei“, bekam er auch noch ein Extralob seines Trainers. Durch den 33:29-Erfolg landeten die Laupheimer in der Abschlusstabelle der Württembergliga Süd auf dem siebten Platz und damit doch noch knapp in der vorderen Tabellenhälfte.