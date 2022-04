Pop, Rock und eine Geige

Beim Singer-Songwriter-Festival am Samstag, 30. April, stehen unter anderem Sweed, Bölter, Jördis Tielsch und Pottinger auf der Bühne im Kulturhaus Laupheim. Es gibt noch Karten im Vorverkauf.

Das Festival im Kulturhaus geht in diesem Jahr in die 11. Runde. Mit dabei ist unter anderem der aus Biberach stammende Songwriter und Producer Sweed. Er erzählt von seinem Werdegang und wie ihm trotz der momentanen Lage die Kreativität und die Lust an neuen Projekten nicht verloren geht, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Im Gegenteil, Sweed strahlt mit positiver Attitude und erzählt euphorisch von seinem neuen Künstlerkollektiv aus Stuttgart und was die Fans dieses Jahr noch musikalisch erwarten wird. Ohne seinen Stil als Künstler festlegen zu wollen, verzaubert der Sänger durch seine außergewöhnliche und unverwechselbare Stimme, heißt es dazu in der Ankündigung.

Die Band „bölter.“ steht für ehrliche, handgemachte Musik. Wenn Philip Bölter (Gesang, Gitarren und Mundharmonika), Heiko Peter (Schlagzeug) und Steffen Knauss (Bass) die Bühne betreten, erkennt man sofort deren Lebensfreude und Spaß am gemeinsamen Musizieren. Mit ihrer Musik schaffen sie einen Raum, in dem jeder die Zeit anhalten, seine Seele spüren und er selbst sein kann, lautet die Vorschau. Musikalisch anzusiedeln sind die drei Jungs im Blues-Rock, Folk und Pop. Wer gerne Neil Young, Stoppok, Udo Lindenberg oder AnnenMayKantereit hört, der ist bei „bölter.“ gut aufgehoben.

Jördis Tielsch steht seit mehr als zehn Jahren mit ihrer Musik auf der Bühne. Die Singer-Songwriterin und Geigerin aus Sinn (Hessen) hat bereits mehrere Alben veröffentlicht und die „Wise Guys“ sowie Heinz-Rudolf Kunze als Gast auf Tourneen begleitet. Die Musikstudentin besticht durch ihre warme und markante Stimme sowie ihr Geigenspiel, das sie im Duett mit Rea Garvey beim Free ESC 2021 unter Beweis stellte. Neben selbst geschriebenen Songs fügt Jördis Tielsch immer wieder eigens interpretierte bekannte Coversongs und Instrumentalstücke in ihr Programm ein. Musikalisch liegt ihr Stil zwischen Singer-Songwriter und Folk-Pop mit irischen Elementen. Dabei ist vor allem die Geige aus ihrer Musik nicht mehr wegzudenken.

Pottinger steht für abwechslungsreiche Rockmusik, ohne viel „Schnick-Schnack“ aber doch mit dem Gewissen „etwas“, heißt es in der Mitteilung des Kulturhauses weiter. Alle Bandmitglieder spielten bereits in Musikbands der unterschiedlichsten Stilrichtungen und können auf mehr als 20 Jahre Band- und Bühnenerfahrung zurückblicken. All die gesammelten musikalischen Einflüsse und Erfahrungen vereinen sie nun in einer neuen Band zu einem musikalischen Cocktail. Sie können hart, sie können weich, sie können laut aber auch leise – es ist für jeden was dabei. In den Texten werden die Geschichten der fiktiv erschaffenen Person „Frank Pottinger“ behandelt.