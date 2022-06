Polizei zieht betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr

Die Polizei hat am Mittwoch in Laupheim einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach 0 Uhr war laut Polizei ein 38-Jähriger mit seinem BMW im Riedweg in Baustetten gefahren. Weil er offensichtlich eine unsichere Fahrweise an den Tag legte, stoppte ihn die Polizei. Schnell hatten die Ermittler den Verdacht, dass der Mann zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test bestätigte dies, der Fahrer musste mit ins Krankenhaus. Eine Ärztin entnahm ihm Blut. Die Untersuchung des Blutes gibt nun Aufschluss darüber, wie viel der 38-Jährige tatsächlich getrunken hat. Auf den Mann kommt eine Anzeige zu.