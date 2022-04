Polizei stoppt Raser auf der B 30 bei Laupheim

Zwischen 10.30 und 11.15 Uhr haben Polizisten den Straßenverkehr am Mittwochvormittag auf der B 30 bei Laupheim in Richtung Biberach kontrolliert und dabei auch Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Laut Polizeibericht wurden im Baustellenbereich zwischen Achstetten und Laupheim-Mitte mehrere Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren. Darunter war ein 47-Jähriger VW-Fahrer, der bei erlaubten 80 Stundenkilometer 105 km/h schnell fuhr. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen, weil er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat.