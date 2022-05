Polizei stoppt Raser auf B 30

Ein Autofahrer fuhr am Sonntag bei Laupheim deutlich zu schnell, wie die Polizei mitteilt. Zwischen 11 und 12.15 Uhr kontrollierten Polizisten den Verkehr auf der B 30 in Richtung Ulm. Dabei führte die Polizei auch Geschwindigkeitskontrollen durch. Im Baustellenbereich zwischen Laupheim-Mitte und Achstetten stoppten sie einen Autofahrer, der sich außerorts nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielt. Der 46-Jährige Mercedes-Fahrer war deutlich zu schnell. Bei erlaubten 80 Stundenkilometern fuhr der Mann 125 Stundenkilometer. Ihm drohen nun ein Bußgeld von mindestens 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas.