Polizei stoppt betrunkene Fahrer

Die Polizei hat am Mittwochabend zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. In Obersulmetingen war laut Mitteilung gegen 20.30 Uhr ein VW unterwegs. Die Polizei kontrollierte den Fahrer und hatte gleich den Verdacht, dass der Mann betrunken ist. Dies bestätigte ein Test. Der 60-Jährige erhält eine Anzeige, weil er sich unter Alkoholeinfluss ans Steuer gesetzt hatte. Einen 29-jährigen Autofahrer stoppten die Beamten gegen 22.30 Uhr in Baustetten, weil er ebenfalls betrunken war. Auch ihm nahm ein Arzt in einem Krankenhaus Blut ab. Ihre Fahrzeuge mussten beide Männer stehen lassen.