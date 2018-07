Polizei stellt gestohlene Altkleidercontainer sicher

Um mehrere gestohlene Altkleidercontainer geht es bei einem Ermittlungsverfahren des Laupheimer Bezirksdienstes. Die Nachforschungen sind Anfang Januar angelaufen, nachdem ein in Ochsenhausen gestohlener Container in Laupheim entdeckt worden war. Wohl in der Absicht, Kleider auf eigene Kasse zu sammeln, hatte der mutmaßliche Täter die Originalaufkleber entfernt und eigene Schriftzüge angebracht. Bei weiteren Überprüfungen entdeckten die Beamten drei weitere Container, die ebenfalls irgendwo gestohlen worden sein dürften. Entsprechende Anzeigen sind bislang allerdings nicht erstattet worden. Die Polizei Laupheim richtet sich an die rechtmäßigen Besitzer und bittet um entsprechende Hinweise unter Telefon 0 73 92/9 63 00. Die Blechcontainer sind ockerfarben und verfügen über große Einwurfklappen.