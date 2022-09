Polizei sorgt für einen sicheren Schulweg

Zu Beginn des Schuljahres sind wieder mehr Kinder und Jugendliche im Straßenverkehr unterwegs. Manche Kinder machen sich das erste Mal alleine auf den Weg in die Schule. Aus diesem Grund starten die Polizei und ihre Sicherheitspartner in diesem Jahr wieder die Aktion „Sicherer Schulweg“. Damit machen sie auf die Gefahren für junge Menschen im öffentlichen Verkehrsraum aufmerksam. Die Polizei kontrolliert dabei verstärkt den Verkehr an Schulen und Schulwegen, Kindergärten, Haltestellen und Überwegen und geht konsequent gegen Verstöße vor. Die Beamten haben ein besonderes Augenmerk darauf, ob Kinder und Erwachsene im Fahrzeug angegurtet sind, Fahrerinnen und Fahrer die Geschwindigkeiten beachten und ordnungsgemäß parken oder halten. Auch die Verkehrstauglichkeit von Fahrrädern haben sie im Blick. Zusätzlich kontrolliert die Verkehrspolizei Schulbusse. Wie wichtig die Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer ist, zeigt die Statistik: Im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm ereigneten sich im Schuljahr 2021/2022 insgesamt 19 Unfälle im Zusammenhang mit dem Schulweg von Kindern und Jugendlichen. Zwar sind das sechs Unfälle weniger als im Schuljahr zuvor. Dennoch wurden dabei 16 Menschen leicht und zwei schwer verletzt, darunter sechs Kinder und fünf Jugendliche. An den 19 Unfällen waren 15 Autos beteiligt, sieben Unfälle wurden von Autofahrenden verursacht. Eine Person entfernte sich unerlaubt mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, nachdem er einen Fußgänger beim Überqueren der Fußgängerfurt gestreif hatte. Die Polizei appeliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich aufmerksam und vorausschauend im Straßenverkehr bewegen, damit Schülerinnen und Schüler sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.