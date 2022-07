Polizei klärt über Einbruchsschutz in der Urlaubszeit auf

Das Polizeipräsidium Ulm informiert am Donnerstag, 14. Juli, in Laupheim zum Thema Einbruchsschutz in der Urlaubszeit. Dafür stehen von 14 Uhr bis 18 Uhr Beamte der Prävention des Polizeipräsidiums auf dem Marktplatz in Laupheim.

Die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind überwiegend vorbei. Die Menschen können wieder in den Urlaub fahren oder fliegen. Doch wer gibt Acht auf das Heim? Wie sichern wir unser „Hab und Gut“ in Zeiten unserer Abwesenheit? Diese wund weitere Fragen beantworten die Experten der Prävention des Polizeipräsidiums auf dem Marktplatz in Laupheim. Dabei informiert die Polizei kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, heißt es in einer Ankündigung. Interessierte erfahren, welche Sicherungen am Haus sinnvoll und welche nicht geeignet sind.