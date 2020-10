Polizei fahndet nach rücksichtslosem Fahrer – und sucht Zeugen

Bereits Anfang Oktober soll ein Nissan-Fahrer einen Autofahrer in Laupheim zu einer Vollbremsung gezwungen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Wie der Polizei erst später angezeigt wurde, soll es bereits am Donnerstag, 1. Oktober, zu der Straßenverkehrsgefährdung in Laupheim gekommen sein. An diesem Donnerstag war gegen 7.50 Uhr ein Autofahrer im Färbergäßle in Richtung Kreisverkehr unterwegs.

Unbekannter fährt rasant an anderen Verkehrsteilnehmern vorbei

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert, mussten der Fahrer und fünf Radfahrer vor ihm vor dem Kreisverkehr warten, weil dort ein Auto fuhr. Der Unbekannte soll mit einem Nissan von hinten rasant an den wartenden Radfahrern und dem Autofahrer vorbeigefahren sein.

Beim Einfahren soll der Fahrer des Nissan dann dem Autofahrer im Kreisverkehr die Vorfahrt genommen haben. Der musste eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Überholter und weitere Zeugen gesucht

Die Polizei aus Laupheim ermittelt jetzt gegen den Nissan-Fahrer. Wichtig für das Verfahren, aber noch unbekannt, ist der Autofahrer, der im Kreisverkehr gefährdet wurde. Er und mögliche Zeugen sollen sich bitte unter Telefon 07392/96300 bei der Polizei melden.