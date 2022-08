Polizei erwischt Raser auf Höhe des Flugplatzes

Zwei Autofahrer sind am Montag und Dienstag bei Laupheim zu schnell unterwegs. Diese hielt die Polizei direkt an, wie es im Pressebericht heißt.

Am Montag kontrollierten Beamte die Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf der Straße zwischen Burgrieden und Laupheim. Auf Höhe des Flugplatzes sind 70 km/h erlaubt. Dabei fiel ihnen gegen 14.45 Uhr eine 54-Jährige auf. Die war mit ihrem Audi über 36 km/h zu schnell gefahren. Ähnlich erging es einem 45-Jährigen. Der fuhr am Dienstag gegen 21 Uhr an gleicher Stelle mit 24 km/h zu flott. Die Beamten führten mit den Fahrzeugführern Gespräche über die Gefahren zu schnellen Fahrens. Auf die Frau kommt nun ein Bußgeld von mindestens 200 Euro und ein Punkt in Flensburg zu. Bei dem Mann sind es 100 Euro Bußgeld und ein Punkt.