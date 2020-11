Polizei ertappt Sprayer in Laupheim auf frischer Tat

Beim Eintreffen der Polizei ist die Farbe an der Wand noch feucht gewesen: In der Nacht auf Sonntag hat eine Streifenwagenbesatzung einen Graffitisprayer auf frischer Tat am Parkplatz von Schloss Großlaupheim ertappt. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Beamten hätten eine Gruppe junger Menschen bemerkt, einige seien davongerannt. Einen 24-Jährigen, der sich versteckte, entdeckten sie schließlich in einem Gebüsch. Seine Ausrede, dass er wegen der geltenden Corona-Verordnung davongelaufen sei, machten die schwarzen Farbantragungen an seiner rechten Hand zunichte, teilt die Polizei mit. Der junge Mann müsse sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.