Polizei ahndet Handyverstöße und nicht angelegte Gurte

Die Polizei hat am Montag bei Verkehrskontrollen in der Region die Aufmerksamkeit vor allem auf eine mögliche Ablenkung im Straßenverkehr, zu hohe Geschwindigkeiten und nicht angelegte Sicherheitsgurte gelegt. Auch in Laupheim waren Beamte im Einsatz und ahndeten Verstöße. In der Biberacher Straße hatte die Polizei eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Insgesamt sechs Handyverstöße beobachteten die Beamten und stoppten die Fahrenden. Bei einem 51-Jährigen entdeckten die Ermittler noch mehr: An seinem Ford wies der vordere rechte Reifen Risse auf, der hintere linke Reifen war abgefahren. Hinten rechts war schon ein Notfallrad angebracht worden. Die Polizei belehrte den Mann und zeigte ihn an. Außerdem stoppten die Beamten zwei Gurtmuffel. Diese Autofahrer müssen nun, genau wie Handynutzer, mit einem Bußgeld rechnen.