Pluto spielt die Hauptrolle im neuen Planetariums-Programm

Die brandneue Show „Pluto – Es war einmal ein Planet“ hat jüngst Premiere im Planetarium Laupheim gefeiert. Bis in den Herbst hinein können Planetariumsbesucher darin die Geschichte der Entdeckung und Erforschung Plutos erleben, der im Jahr 1930 entdeckt und 2006 vom Planeten zum Zwergplaneten degradiert wurde.

Von Pluto, 1930 entdeckt, gab es bis vor wenigen Jahre lediglich Bilder, die ihn als kleinen Lichtpunkt zeigen. Daraus eine Show zu machen, die das Publikum informativ, emotional und visuell begeistern kann, schien eine unlösbare Herausforderung für das knapp zehnköpfige ehrenamtliche Produktionsteam zu werden.

Zwei Handlungsstränge

Über die entscheidende Idee zum Plot der Show stolperten die Skriptautoren Rolf Stökler und Michael Bischof eher zufällig, denn es handelt sich eigentlich um eine Nebensächlichkeit: eine ganz spezielle Fracht, die die Pluto-Sonde „New Horizons“ mit an Bord in die unendlichen Weiten des Weltraums führt. Und so führt die Geschichte, auch musikalisch stimmungsvoll untermalt, zunächst in die Zeit vor der Entdeckung Plutos zurück und klärt, warum die Astronomen damals überhaupt nach einem weiteren Planeten gesucht haben und wie dieser dann tatsächlich entdeckt wurde.

In einem parallelen Handlungsstrang begleiten die Zuschauer die Sonde „New Horizons“ von ihrem Start zum neunten Planeten des Sonnensystems im Jahr 2006 bis zu ihrem Vorbeiflug an Pluto und dessen Mond Charon im Jahr 2015. Im Laufe der beiden Handlungsstränge erlebte das Premierenpublikum die bewegte Geschichte jenes fernen Himmelskörpers und erfuhr, warum Pluto denn nun kein Planet mehr ist.

Im Vorprogramm gibt’s „Sterne über Oberschwaben“

Die Show „Pluto – Es war einmal ein Planet“ ist derzeit im Laupheimer Planetarium zu sehen. Im Vorprogramm „Sterne über Oberschwaben“ gibt es einen Überblick über den aktuellen Sternhimmel. Vorstellungen finden laut Spielplan im Internet unter www.planetarium-laupheim.de mittwochs, freitags, samstags und sonntags sowie nach Vereinbarung statt. Eine Kartenreservierung wird empfohlen.