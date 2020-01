Platz zwei und sechs für TFG-Teams

Die zwei U12-Mädchenteams der Talentfördergruppe (TFG) 7 Donau-Riß des Württembergischen Fußballverbands (WFV) haben beim E-Junioren-Hallencup des TSV Wain die Plätze zwei und sechs belegt. Neben den WFV-Auswahlmannschaften waren acht E-Junioren-Vereinsteams am Start.

Mannschaft II der TFG schloss die Vorrundengruppe B auf Rang drei ab und unterlag im Spiel um Platz fünf dem TSV Buch mit 0:1. Platz zwei erreichte die Mannschaft I der TFG in der Vorrundengruppe A. Im Halbfinale folgte ein 3:2-Sieg nach Strafstoßschießen gegen den SV Balzheim. Im Endspiel unterlag die Mannschaft I der TFG dann dem FV Olympia Laupheim mit 0:2. In Mannschaft I spielten unter anderem: Sina Waibel, Lana Waibel (beide SV Alberweiler) und Klara Hummler (TSV Warthausen). Mannschaft II gehörten Pauline Knupfer (SV Erlenmoos), Hannah Becker (TSG Maselheim-Sulmingen), Emma Mayer, Hanna Mayer (beide SV Rissegg) und Lara Hartwig (SV Baltringen) an.