Platz geht aus: Kolping beendet vorzeitig das Schuhe sammeln

Die Kolpingsfamilie Laupheim wird die Hilfsaktion „Mein Schuh tut gut“ am Samstag, 24. November, vorzeitig beenden. „Aus logistischen Gründen“, wie Hans Süß, einer der hiesigen Organisatoren, erklärt: Seit dem Beginn der Sammlung vor einigen Wochen wurden derart viele Schuhe im Kolpinghaus abgegeben, dass sich im Keller kaum noch Platz findet, sie zu lagern. „Auch mit dem Abtransport stoßen wir an Grenzen.“

Die deutschlandweite Aktion habe in Laupheim eine überwältigend gute Resonanz gefunden, berichtet Hans Süß. „An manchen Tagen wurden an die 100 Paar Schuhe abgegeben.“ Etwa 2300 Paar sind es bereits, in mehr als hundert Kartons hat Süß sie verpackt.

„Damit haben wir im gesamten Kolping-Zentralverband ein Spitzenergebnis erzielt“, sagt Süß. Schon bei der Sammlung vor zwei Jahren seien die Erwartungen übertroffen worden – damals wurden 1930 Paar Schuhe gespendet, sie füllten am Ende 83 Kartons. Erfreulich auch dieses Mal die Tatsache, so Hans Süß, „dass größtenteils sehr gut erhaltene Schuhe abgegeben wurden“.

So wie die Aktion dieses Jahr läuft, stößt die Kolpingsfamilie nun aber logistisch an Grenzen, zumal die auf Paletten zusammengestellten Kartons noch vor Weihnachten versandfertig gemacht werden sollen. Man sei deshalb zu dem Entschluss gelangt, die Aktion am kommenden Samstag zu beenden. Bis dahin können Schuhe noch paarweise zusammengebunden in die Sammeltonnen beim Kolpinghaus am Kirchberg gelegt werden. „Wir bedanken uns bei allen Schuh-Spendern ganz herzlich für die tolle Unterstützung“, sagt Süß.

Was geschieht mit den gesammelten Schuhen? Die guten werden aussortiert und kommen den Dritte-Welt-Aktionen des Kolpingwerks zugute, informiert der Kolping-Zentralverband. Unbrauchbares Schuhwerk wird geschreddert, wofür die Kolping-Stiftung dann Geld für ihre gemeinnützigen Aufgaben erhält, nicht zuletzt für die vielfältigen Dritte-Welt-Projekte, die das internationale Kolpingwerk unterstützt.