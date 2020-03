Planetarium zeigt zwei exklusive Shows

Das Planetarium Laupheim zeigt im März und April zwei exklusive Shows anlässlich seines 30-jährigen Bestehens.

Am Valentinstag 1990 machte die Raumsonde Voyager 1 jenes Bild eines „fahlen blauen Punkts, der an einem Sonnenstrahl zu hängen schien“, das in den folgenden Jahren die Perspektive des Blicks auf unsere Erde verändern sollte. Das Bild war Teil eines „Familienporträts“ der Planeten des Sonnensystems. Diese Bilder, die wie das Planetarium in diesem Jahr Jubiläum feiern, sind Anlass, im März und April die Shows „Der Blaue Planet“ und „Expedition Sonnensystem“ exklusiv auf den Spielplan zu setzen.

„Planetenshow“ statt „Sternenshow“

Als „Sternenshow“ werden die Vorführungen im Planetarium oft bezeichnet. Die beiden Produktionen, die im März und April auf dem Spielplan des Laupheimer Sternentheaters stehen, müssten eher „Planetenshow“ heißen, denn ausschließlich die Himmelskörper, die unsere Sonne umkreisen, werden darin unter die Lupe genommen:

In „Der Blaue Planet“ erleben die Besucher eindrucksvoll, dass die Erde eine feurige Geburt und eine bewegte Vergangenheit hinter sich hat. Sie werden in die Entstehungszeit des Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren entführt. Unser Heimatplanet zog damals als glühender Gesteinsklumpen seine Bahn, einem unablässigen Bombardement von Meteoriten ausgesetzt. Eine besonders heftige Kollision verändert den Himmelskörper für immer – er erhält einen Mond.

Erde als Hort des Lebens

Doch die Erde bleibt ein Ort des Wandels: In Jahrmillionen entwickelte sie sich zum „blauen Planeten“. Bis heute ist sie von ständigen Umgestaltungen gekennzeichnet: tief greifende geologische Veränderungen, Klima und Wetter zeichnen das Gesicht der Erde immer neu. Auch der Wechsel der Jahreszeiten und die Gezeiten sind typische Phänomene unseres Planeten, die im Planetarium erläutert und anschaulich gemacht werden. Schließlich zeigen die Laupheimer Programmmacher auch, welche Faktoren dafür ausschlaggebend sind, dass die Erde zu einem Hort des Lebens werden konnte. Am Ende bekommt dann die Raumfahrt mit ihren Reisen in die Tiefen des Alls auch in diesem Programm doch noch einen Platz. Sie ermöglicht nämlich den Blick von außen auf unseren Planeten und die Wahrnehmung der Erde als besonderes „Juwel“ im All.

Welten in nächster kosmischer Umgebung

„In ,Expedition Sonnensystem’ begleiten die Zuschauer einen Kometen, der sich aus den äußersten Bereichen des Sonnensystems in Richtung des Zentrums aufmacht“, verrät der Programmautor Dr. Andreas Payer. Auf dem Weg durch das Sonnensystem werden die verschiedenen Planeten besucht und es wird allgemeinverständlich mit beeindruckenden Bildern anschaulich gemacht, welch unterschiedliche Welten es in unserer nächsten kosmischen Umgebung gibt.

Feurige Himmelskörper, auf deren Oberfläche Blei schmelzen würde, sind ebenso dabei wie tiefgefrorene Eislandschaften. „Während der virtuellen Reise verfolgen wir auch, wie sich der Komet auf seinem Weg zur Sonne verändert“, sagt Payer. Zudem wird in einem Abstecher in die Vergangenheit erklärt, wie das Sonnensystem einst entstanden ist. „Das Planetensystem ist auch deshalb besonders interessant, weil es durch Raumsonden ständig neue Entdeckungen gibt“, schildert Payer die Motivation für das Thema.