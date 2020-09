Planetarium Laupheim: Im September geht’s zum Mond

Vor 51 Jahren haben die ersten Menschen den Mond betreten. Am 21. Juli 1969 setzte Neil Armstrong seinen Fuß auf die staubige Oberfläche und wagte mit einem „kleinen Schritt für einen Menschen einen großen Sprung für die Menschheit”, wie er damals sagte. Im September können Interessierte diesen Schritt live nacherleben. Darüber informiert das Planetarium Laupheim in einer Pressemitteilung.

Es heißt, auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Im Fall der Mondlandung bestand dieser erste Schritt in einer Rede des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, die er am 25. Mai 1961 an den Kongress und die Nation richtete. Kernsatz war: „Ich glaube, diese Nation sollte es sich zur Aufgabe machen, noch innerhalb dieser Dekade einen Menschen auf dem Mond landen zu lassen und ihn sicher zur Erde zurückzubringen.“

Kennedys Aussage kam völlig unerwartet und war nicht mit der erst 1958 gegründeten NASA (National Aeronautics and Space Administration) abgestimmt. So verwunderte es auch nicht, dass ein NASA-Mitarbeiter spontan sagte: „Ja, ist der Kerl denn wahnsinnig, wie stellt der sich das vor?“ Die Äußerung offenbart, wie wenig die NASA auf eine solche Mission vorbereitet war. Zu dem Zeitpunkt lag Amerika hinsichtlich der Fortschritte in der Raumfahrt deutlich hinter Russland.

Spätestens seit Sputnik war Amerika aber bewusst, dass man anstelle von Satelliten auch Bomben ins All schießen konnte. Von daher war das Aufholen des russischen Vorsprungs verteidigungstechnisch ein absolutes Muss. Trotzdem wurde die NASA offiziell als rein zivile Organisation gegründet.

Durch die Programme Mercury und Gemini holte Amerika den Vorsprung Russlands auf. Durch Mercury lernte man, ob und wie es möglich ist, dass Astronauten im All überleben. Im Gemini-Programm erwarb man das notwendige Wissen, um die erforderlichen Fluggeräte für einen Flug zum Mond und die Landung auf dem Mond zu bauen. Danach wurde das Apollo-Programm gestartet, um das ultimative Ziel, die Mondlandung, zu erreichen. Dieser ersten Mondlandung ist die Show „Sieben Tage im Juli“ des Planetariums Laupheim gewidmet.

Die Show beleuchtet die Geschichte der Apollo 11 aus zwei Perspektiven, erklären die Veranstalter. Zum einen betrachten die Zuschauer das historische Ereignis der Mondlandung aus heutiger Sicht. Und zum anderen begeben sie sich auf Zeitreise zurück in das Jahr 1969, um die Mondlandung quasi live mitzuerleben.

Bei der Erstellung der Show wurde Wert darauf gelegt, die richtige Mischung aus computeranimierten Szenen und Originalaufnahmen zu finden. Die historischen Aufnahmen sorgen für die notwendige Authentizität, während die kuppelfüllenden Animationen die Möglichkeit geben, für die Mission entscheidende Schritte zu zeigen, von denen es keine Originalaufnahmen gibt.

Viele interessante Details der Mondlandung, zum Beispiel dass die Astronauten tatsächlich nur gut zweieinhalb Stunden auf dem Mond unterwegs waren, sind kaum allgemein bekannt. Daher ging es dem Laupheimer Planetarium speziell auch darum, diese vermeintlichen Nebensächlichkeiten in der Show herauszuarbeiten, heißt es in der Pressemitteilung.

Während seit 1972 keine Menschen mehr auf dem Mond waren, scheint sich das Rennen in den kommenden Jahren neu abzuzeichnen – nicht zuletzt auch wegen der immer vergleichbarer werdenden weltpolitischen Lage, aber auch aufgrund einer weiteren Kommerzialisierung der Raumfahrt.