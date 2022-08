Planetarium feiert Zwergplaneten Pluto

In der Milchstraße 1 wird am Samstag, 3. September, zu Ehren des berühmtesten Zwergplaneten ein Fest gefeiert. Ab 13 Uhr gibt es zahlreiche Angebote für kleine und große Astronomiefans. Das kündigt das Planetarium Laupheim in einem Schreiben an.

Nachmittags stehen in der Planetariumskuppel die Kindershow „Captain Schnuppes Weltraumreise“ und eine Live-Tour durch unser Universum auf dem Spielplan, in der Sternwarte kann bei gutem Wetter die Sonne beobachtet werden und die Jugendgruppe der Volkssternwarte Laupheim lädt zu einer Astro-Rallye mit mehreren Stationen. Ab 19 Uhr wechseln sich im Planetarium die Show „Pluto – Es war einmal ein Planet“ und die „Tour durchs Universum“ ab, in der Sternwarte richten sich die Teleskope auf den zunehmenden Mond sowie weitere Objekte am Nachthimmel und in der Bibliothek gibt es bei einem Vortrag Wissenswertes zum Thema Astrofotografie.

Bei einem Schätzwettbewerb – nachmittags für Kinder und abends für Erwachsene – sind mit zwei Bruchstücken des Asteroiden Vesta seltene Funde zum Preis erkoren. Die Auflösungen und Preisverleihungen finden um circa 17 Uhr und um circa 22.30 Uhr statt.

Für Verpflegung ist die gesamte Veranstaltung über gesorgt. Infos zum genauen Spielplan, zu Preisen und zur Reservierung für die Angebote in der Planetariumskuppel gibt es auf www.planetarium-laupheim.de.