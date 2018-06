Pfosten verhindert verdienten Punktgewinn

In der Handball-Württembergliga hat der HV Rot-Weiß Laupheim gegen den TV Reichenbach mit 28:29 (12:16) verloren. In einem Spiel mit kämpferisch hohem Niveau sorgten einige Unkonzentriertheit gegen Ende des Spiels für die Niederlage des HRW, wobei eine Punkteteilung leistungsgerecht gewesen wäre.

Man wollte aus den Fehlern des Hinspiels lernen. Vor gut drei Monaten standen sich der HRW und der TV Reichenbach in der Laupheimer Herrenmahdhalle gegenüber. Die Rot-Weißen spielten gut, mussten sich jedoch ebenfalls nach einer unglücklichen Schlussphase mit 28:29 geschlagen geben. Mit demselben Ergebnis ging derselbe Sieger am Sonntag in der Reichenbacher Sporthalle vom Platz. „Das ist sehr ärgerlich, dass man in einer Saison zweimal gegen denselben Gegner mit einem Tor verliert“, zeigte sich Kapitän Christian Wiech nach Spielende enttäuscht. „Aber wegen diesen engen Spielen kommen die Zuschauer in die Halle. Wichtig war, dass wir noch einmal ins Spiel zurückgefunden haben.“

Eigentlich begann alles nach Plan. Nachdem der TV Reichenbach durch ein Siebenmeter-Tor von Jochen Masching, der mit insgesamt zwölf Treffern zum besten Torschütze des Spiels wurde, mit 2:1 in Front gegangen war, spielten sich die Laupheimer mit drei Treffern in Folge einen kleinen Vorsprung heraus (5:2). Dieser hielt bis Mitte des ersten Spieldurchgangs, als ein immer stärker werdender Jonas Bayer im Tor des TVR einige Würfe der Laupheimer Rückraumschützen entschärfte und die HRW-Defensive immer mehr ins Bröckeln geriet (10:10).

Auch eine Auszeit von Winfried Gogg konnte den Spielfluss der Reichenbacher nicht unterbrechen. „Wir haben in dieser Phase leider nicht sehr clever gespielt. Im Endeffekt kann man froh sein, dass die gegnerische Mannschaft zur Halbzeit nicht noch höher geführt hat“, analysiert Wiech den Spielstand von 12:16 zur Halbzeit.

Kämpferisch dagegengehalten

Und auch in Durchgang zwei änderte sich das Bild zuerst nicht, wobei sich die Laupheimer Wurfeffektivität merklich verbesserte. Rund fünf Minuten nach Wiederanpfiff ging nochmal ein Ruck durch die Mannschaft. „Wir wollten uns nicht so wie gegen Unterensingen präsentieren, sondern kämpferisch dagegenhalten. Das nehmen wir aus diesem Spiel mit in die nächsten Aufgaben“, ist Wiech mit der Vorstellung der Mannschaft in den letzten zwanzig Minuten zufrieden.

Über 17:22 und 19:23 pirschten sich die HRWler langsam heran, bis Sven Schröder mit einem Rückraumtor den 23:23-Ausgleich markierte. In der Folge versagten den Schützen beider Mannschaften in einer hitzigen Atmosphäre oftmals die Nerven, weshalb beide Torhüter gute Quoten hatten. „Wir hatten hier die Chance, wegzuziehen. Wenn man das versäumt, wird das halt in der Württembergliga bestraft,“ vermisste Wiech beim Torabschluss die letzte Konsequenz.

Spannung in den Schlusssekunden

Als der TV Reichenbach 90 Sekunden vor Schluss 29:27 in Führung ging und der HRW bis zum Schluss in Unterzahl war, schien das Spiel gelaufen. Doch bekamen die Rot-Weißen durch ein Tor von Constantin Striebel zum 28:29 und ein anschließendes Stürmerfoul vom Rechtsaußen des TV Reichenbach noch einmal die Chance auszugleichen. Dass Sergiu Zvanciuc jedoch nur den Innenpfosten traf und der Ball von dort ins Seitenaus sprang, passte zur unglücklichen Vorstellung.

„Auch wenn die Niederlage nicht leicht zu verdauen ist, können wir auf der zweiten Halbzeit aufbauen. Ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind, müssen die nächsten zwei Wochen allerdings intensiv nutzen, um an unseren Schwachstellen zu arbeiten“, sagte Wiech angesichts einer spielfreien Woche vor dem Derby in zwei Wochen bei der HSG Langenau/Elchingen.

Für Laupheim spielten Wachter und Krämer im Tor, Rodloff (6), Striebel (6), Schröder (4), Amann (3/2), Pancu (3), Anderson (1), Zvanciuc (2), Schöffmann (1), Zodel, Wiech und Mantz. (dwa)