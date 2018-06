Pflegebedürftige genießen Ferien am Bodensee

Die „Oase-Gruppe“, die überwiegend aus Schwerstpflegebedürftigen des Pflegeheims St. Elisabeth in Laupheim besteht, hat auch in diesem Jahr wieder Urlaub in der Bodenseeregion gemacht. Die Senioren genossen die Reise. Möglich wurde die Urlaubsfahrt durch den Förderverein „Spätes Glück“ mit Unterstützung des Pflegefachpersonals des Laupheimer Pflegeheims.

Bei herrlichem Wetter, das sechs Tage so bleiben sollte, starteten fünf Pflegeheimbewohner zusammen mit dem Pflegepersonal Birgit Müller und Oliver Bokor sowie Monika Meßmer, Caecilia Menhard und Rudolf Hartmann, den Ehrenamtlichen des Fördervereins „Spätes Glück“. Mit einem Mobic-Spezialfahrzeug für Rollstuhltransporte, einem Privatfahrzeug und dem vereinseigenen Anhänger, beladen mit umfangreicher Sonderausrüstung, ging es ins Deggenhausertal.

Für die 89-jährige Hedwig Gretzinger war es der erste größere Urlaub ihres Lebens und entsprechend hatte sie etwas Reisefieber. Doch dieses erwies sich als unbegründet, denn die Anfahrt verlief ohne Komplikationen. Erste Station war der „Höchsten“. Von der Berggaststätte bot sich auf ein herrlicher Blick über die Bodenseeregion. Beim Spaziergang mit den Rollstühlen genossen die Senioren ebenfalls den schönen Ausblick. Danach ging es in die Ferienwohnung in Unterhomberg.

Dort entwickelte sich in den folgenden Tagen eine familiäre Atmosphäre. Auch überraschende Besuche von Ehrenamtlichen und Angehörigen bildeten eine willkommene Abwechslung.

Die Begegnung mit Tieren auf dem Schererhof war für die Senioren ein besonderes Erlebnis, genauso wie das Baden im hauseigenen Hallenbad. Darüber hinaus gab es Ausfahrten nach Hagnau und Langenargen. Den Höhepunkt bildete die Schifffahrt auf die Insel Mainau, wo gerade die Dalienblüte begann.

Nach sechs sonnigen Urlaubstagen, die durch großzügige Spenden von Vereinen der Laupheimer Region erst möglich waren, begaben sich die Senioren auf die Rückreise. Die „Ersturlauberin“ Hedwig Gretzinger hätte noch gerne um ein paar Tage verlängert. Abschließend bedankte sie sich überschwänglich, glücklich und braun gebrannt stellvertretend für alle Teilnehmer beim Helferteam. (rh)