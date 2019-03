Mit Erstaunen haben Passanten und Autofahrer am Montagmorgen festgestellt, dass die Mittelstraße in Laupheim auf Höhe des Katholischen Gemeindezentrums gesperrt ist. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ teilte die Stadtverwaltung mit, dass in dem Bereich das Pflaster neu verlegt werden muss. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Ende der Woche an. Autofahrer müsen solange eine Umleitung in Kauf nehmen.

Foto: Axel Pries