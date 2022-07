Pfarrgarten erstrahlt in Grün-Weiß-Rot

Noch wenige Minuten vor geplantem Beginn des Konzerts gab Donnergrollen die Musik zum Sommerabend am vergangenen Samstag. Doch der Herrgott hatte ein Einsehen und sparte „seinen“ Pfarrgarten in Laupheim bei der Kirche St. Peter und Paul von Gewittern aus. Und so konnte die Stadtkapelle Laupheim bei einer lauen Sommerbrise vor dieser Kulisse ihr Sommerabendkonzert geben, das unter dem Titel „Bella Italia“ Melodien aus dem südlichen Urlaubsland präsentierte.

Den Laupheimerinnen und Laupheimer waren das erste „richtige“ Konzert ihrer Stadtkapelle nach zweijähriger Pandemie-Pause und der schöne Sommerabend den Weg auf den Kirchberg wert, die Bänke im Pfarrgarten warten allesamt voll belegt, berichtet die Stadtkapelle in einem Schreiben. Der Pfarrstadel und die Schlossmauer erstrahlten in „grün-weiß-rotem“ Licht. Kein Wunder also, dass sich Laupheim an diesem Abend ganz besonders mit dem Sehnsuchtsland Italien und seiner Musik verbunden fühlte. Armin Büchele und Dennis Barth führten mit einer launigen Ansage durchs Programm und verwöhnt mit kühlen Getränken der Kolpingfamilie Laupheim kam Urlaubsstimmung auf.

Die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Musikdirektor Rustam Keil, die das knapp einstündige Konzertprogramm in gerade einmal zwei Wochen einstudiert hatten, zeigten sich von der Atmosphäre inspiriert und musizierten sich mit Können und Laune durch italienische Hymnen, Opern, Tänze, Schlager und Pop. Der musikalische Höhepunkt war sicherlich die Ouvertüre zur Rossinis komischen Oper „Italienerin in Algier“, bei dem das Orchester seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen konnte.

Die Verantwortlichen der Stadtkapelle hatte sich vor dem Konzert auch vorgenommen, bekannte italienische „Ohrwürmer“ zu spielen, wobei aber leider kein geeignetes Notenmaterial gefunden werden konnte. Kein Problem für den Musikdirektor Keil: Er arrangierte eigens für das Konzert italienische Volkslieder und Schlager zu einem Potpourri, das die Besucherinnen und Besucher im Pfarrgarten mit großem Beifall honorierten. Dem Abschluss des Konzertes bildete der weltbekannte Florentiner-Marsch. Lang anhaltender Applaus war der Lohn für eine sehr gelungene Premiere des abendlichen Sommerkonzertes im Pfarrgarten.