Pfarrerin verlässt nach elf Jahren Laupheim - was wird sie vermissen?

Martina Servatius ist seit September 2008 evangelische Pfarrerin in Laupheim. Gebürtig kommt sie aus dem niedersächsischen Harpstedt, in der Nähe von Oldenburg. Theologie studiert hat Servatius in Göttingen, Berlin, Heidelberg und Tübingen. Ihr Vikariat absolvierte sie in Gerlingen bei Stuttgart – seitdem ist die Theologin in Baden-Württemberg geblieben: Ihre erste Stelle als Pfarrerin bekleidete sie in Berghülen, Bühlenhausen und Treffensbuch auf der Blaubeurer Alb, es folgten berufliche Stationen in Reutlingen und Biberach, bis sie schließlich nach Laupheim kam. Am Sonntag, 17. November, wird sie im Rahmen eines Gottesdienstes verabschiedet – und dann geht es wieder zurück in den Norden.