Pfarrer Jerome sammelt für behinderte Kinder

Der insbesondere in den Laupheimer Teilorten Unter- und Obersulmetingen bekannte Priester Jerome Chellaian aus der Diözese Marthandan hat eine Vision: Ein Heim für behinderte Kinder und ältere Menschen in Indien zu bauen.

In dem nach China bevölkerungsreichsten Staat der Erde herrscht neben extremen Einkommensunterschieden eine hohe Arbeitslosigkeit und Massenarmut, so stehen nach Angaben der Weltbank 44 Prozent der Bevölkerung täglich weniger als ein US-Dollar zur Verfügung. Pfarrer Jerome will sich hierbei gerade auf die Ärmsten der Armen konzentrieren: „Leider werden behinderte und ältere Menschen in unseren ländlichen Gebieten allzu oft vergessen und in ihren Wohnungen regelrecht im Stich gelassen. Sie müssen mit einem Minimum an Nahrung auskommen, bis sie sterben. Sie sind nicht in der Lage, ihr eigenes Leben nach ihren Vorstellungen oder in einer würdigen Weise zu gestalten.“

Deshalb will der rührige Geistliche den Hebel gleich an zwei Stellen ansetzen: Beim Bau eines Hauses für behinderte Kinder verbunden mit allen Bildungs- und Förderungsmöglichkeiten – hierzu sind der Kauf eines Grundstücks, der Bau eines Hauses mit Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur und entsprechende Bildungsangebote vonnöten. Außerdem möchte Pfarrer Jerome Senioren in diesem Bildungszentrum ein sinnvolles Verbringen ihrer letzten Lebensjahre ermöglichen, und zwar mit kulturellen Aktivitäten, gemeinsamen Mahlzeiten und Gesundheitsprogrammen. „Gleichzeitig können aktive ältere Menschen den behinderten Kindern zum Beispiel beim Lernen und Üben helfen, oder sich im Haus, bei der Gartenpflege und dem gemeinsamen Kochen nützlich machen“, so der Pfarrer weiter. Für all diese Vorhaben benötigt Pfarrer Jerome dringend finanzielle Unterstützung und ist auch für kleinere Geldbeträge dankbar. Dafür stellt er Interessierten auch einen möglichen zukünftigen Besuch an der Südspitze Indiens in Aussicht.

Pfarrer Jerome Chellaian hatte in den Jahren von 2016 bis 2019 und 2022 den mittlerweile pensionierten Pfarrer Andreas Ochmann in Unter- und Obersulmetingen im Urlaub vertreten und promoviert derzeit noch im Fach der Katholischen Theologie in Rom. Im kommenden Jahr wird er in seiner Kirchengemeinde in Südindien den Dienst als katholischer Pfarrer antreten.