Laupheimer Pfarrer berichtet vom russischen Blick auf die Geschehnisse in der Ukraine

Zur Person:

Dietmar Seiffert stammt aus Baustetten und studierte katholische Theologie in Eichstätt. Doch Priester wurde er vorerst nicht. Er schulte um und arbeitete anschließend für zehn Jahre als Programmierer in München. Doch der Beruf machte ihn auf lange Sicht nicht glücklich. „Ich habe gespürt, dass es mich nicht erfüllt, nur für materielle Dinge zu arbeiten“, sagt er. „Ich war einfach unzufrieden.“ Auf einer Wallfahrt hatte er schließlich ein „Berufungserlebnis“, wie er es nennt, nach Russland zu gehen und Priester zu werden. Seiffert (Foto: privat) ließ sich von seinem Arbeitgeber beurlauben, lernte Russisch und hat seit 2002 die Pfarrstelle in Kuibyschew inne.

Sein Pfarreigebiet ist so groß wie Süddeutschland. „Für Besuche bin ich manchmal zweieinhalb Stunden unterwegs“, sagt er. Aber so groß das Gebiet auch ist, so klein ist die katholische Kirchengemeinde. Zu dieser zählen in Russland nur etwa ein Prozent der Bevölkerung. In Seifferts Kartei stehen 320 registrierte Gläubige. „Sibirien ist ein Schmelztiegel verschiedener Nationen“, erklärt der Pfarrer. „Da ist man normalerweise nicht freiwillig hingekommen.“ Dorthin wurden in den vergangenen Jahrhunderten vor allem Menschengruppen, die vermeintlich am Rande gestanden sind, verfrachtet – wie eben jene katholischer Konfession. Menschen mit polnischen, russlanddeutschen und baltischen Vorfahren. „Sie haben hier ihre Identität bewahrt durch den Glauben.“ (phe)