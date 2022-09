Pfarrer Andreas Ochmann sagt Sulmetingen nach Jahrzehnten Adieu

Andreas Ochmann ist am Sonntag nach 50 Jahren im Priesteramt in den Ruhestand verabschiedet worden. Zum Abschiedsgottesdienst in der Mehrzweckhalle Untersulmetingen waren rund 400 Menschen erschienen. In Ansprachen und Grußworten erhielt der langjährige Pfarrer der Kirchengemeinde Ober- und Untersulmetingen viel Lob für sein Wirken.

Andreas Ochmann und die schwäbische Sprache

„Schwäbisch schwätzen kann ich immer noch nicht“, eröffnete Andreas Ochmann den persönlichen Rückblick auf seine Amtszeit am Sonntag vor rund 400 Menschen in der Mehrzweckhalle Untersulmetingen. Seit 50 Jahre ist Ochmann Priester, davon 41 Jahre in Untersulmetingen und 38 Jahre auch in Obersulmetingen.

Wir sind von einer versorgten Gemeinde zu einer mitsorgenden Gemeinde geworden. Andreas Ochmann

Am Ende seiner Amtszeit empfinde er vor allem Dankbarkeit für alle Menschen, mit denen er all die Jahre zusammengearbeitet habe. „Wir sind von einer versorgten Gemeinde zu einer mitsorgenden Gemeinde geworden“, sagte er. Die Zusammenarbeit der Kirchengemeinden werde künftig noch wichtiger, so Ochmann. Denn in Zukunft übernimmt die Kirchengemeinde Laupheim die Verantwortung für Ober- und Untersulmetingen.

Alexander Hermann wird Nachfolger

In den folgenden Ansprachen erwähnte dies auch Alexander Hermann, leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Laupheim. „Ich spreche als dein Nachfolger. Das wird eine Herausforderung“, sagte er. Ochmann habe er als selbstkritischen Menschen kennengelernt, der das Miteinander gefördert habe. Zum Abschied überreichte Hermann eine Sanduhr. „Diese Sanduhr soll zeigen, dass die Zeit als Priester vorbei ist, aber nichts von dem verloren geht, was du gesät hast“, erklärte er.

Pfarrer Alexander Hermann schenkt Ochmann ein Sanduhr zum Abschied. Die Kirchengemeinde Laupheim ist künftig auch für Ober- und Untersulmetingen zuständig. (Foto: Frederic Schenkel)

Einen Streifzug durch die Kirchengeschichte von Ober- und Untersulmetingen unternahm der Theologieprofessor und Pfarrer Alfons Knoll, der gebürtiger Untersulmetinger ist. Laupheims Oberbürgermeister Ingo Bergmann sprach Ochmanns Lebenswerk an, das nicht in Geld oder Bauten zu messen sei, sondern sich durch die Menschen darstellte, die er während seiner Amtszeit als Seelsorger betreut habe und die nun zu seiner Verabschiedung gekommen seien.

Ruhig und zuverlässig

Abschließend referierten Ortsvorsteherin Carmen Böhringer, gefolgt von Margarethe Mästle und Armin Süß für die Kirchengemeinderäte Ober- und Untersulmetingen. Ob Taufe, Firmung, Heirat oder Schuldienst: Ochmann habe sich in seiner ruhigen und zuverlässigen Art um alles gekümmert, so Böhringer. Mästle und Süß kamen auf Ochmanns komödiantisches Talent zu sprechen, ebenso wie auf seine unnachahmliche Art, Gottesdienste oftmals drei oder vier Wochen im Voraus vorzubereiten. Man habe Ochmanns Hingabe zum Priesteramt einfach gemerkt, so Mästle, und Süß stimmte ihr zu: „Wir verdanken Ihnen sehr viel.“

Zur Verabschiedung von Pfarrer Andreas Ochmanns sind rund 400 Menschen in den Festgottesdienst und zu den folgenden Grußworten in die Mehrzweckhalle Untersulmetingen gekommen. (Foto: Frederic Schenkel)

Nach dem Gottesdienst, den Ansprachen und der Übergabe einiger Geschenke für den scheidenden Pfarrer waren für Sonntag weitere Programmpunkte wie Auftritte von Musikverein und Kirchenchor Obersulmetingen geplant.