Pfadfinder starten Aktion für Seenotrettung

Wer Fragen zur Spendenaktion hat oder eine größere Spende tätigen möchte, kann sich jederzeit gerne wenden an:

„Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.“ Um diesen Leitsatz stärker in den Fokus der öffentlichen Debatte zu rücken und dem tausendfachen Sterben von Flüchtlingen im Mittelmeer nicht weiter tatenlos zuzusehen, widmen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder des Stammes Kon-Tiki Laupheim den Erlös ihrer Ostereier-Aktion dieses Jahr dem Bündnis „United4Rescue“, das sich für die zivile Seenotrettung im Mittelmeer starkmacht.

„United4Rescue“ wird von dem Verein Gemeinsam Retten e. V. mit Sitz in Hannover getragen, der die zivile Seenotrettung im Mittelmeer unterstützt. Mithilfe von Spenden wurden bereits zwei Rettungsschiffe in den Einsatz gebracht und mehrere Rettungseinsätze ermöglicht.

Als Bündnispartner von „United4Rescue“ setzen sich die Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), zu der der Laupheimer Stamm gehört, dafür ein, dass die Pflicht zur Seenotrettung von den EU-Staaten gewährleistet und endlich entkriminalisiert wird, erklärt Anna Hamberger. Des Weiteren fordern sie gemeinsam mit mehr als 700 weiteren Bündnispartnern faire Asylverfahren für Menschen, die über das Mittelmeer flüchten, und die Möglichkeit für Städte und Kommunen, Schutzsuchende aufnehmen zu dürfen.

Am Ostersonntag, 4. April, werden die Laupheimer Pfadfinderinnen und Pfadfinder traditionell selbstgefärbte Ostereier verkaufen, den Erlös spenden sie an „United4Rescue“. Weil dieses Jahr wegen Corona kein Verkauf nach den Ostergottesdiensten möglich ist, wird es einen coronakonformen Abholstand ab 15 Uhr am Klettergerüst im Ringelhauser Park geben, der sich prima mit einem Osterspaziergang verbinden lässt. Kleingeld mitnehmen nicht vergessen.

Zusätzlich starten die Pfadfinderinnen und Pfadfinder dieses Jahr eine Facebook-Spendenaktion, die über nachfolgenden Internet-Link erreichbar ist: