Peter Winkler ist neuer Lions-Präsident

Mit einem Präsidentenwechsel startet der Lionsclub Laupheim in sein neues Clubjahr. Peter Winkler hat das Amt von Klaus Breitling übernommen.

In seiner Abschiedsrede ging der scheidende Präsident noch einmal auf sein Motto „Freundschaft pflegen – gemeinsam helfen“ ein. Er bedankte sich bei den Mitgliedern für die in allen Belangen gezeigte freundschaftliche Unterstützung. In einem Rückblick auf das vergangene Jahr zeigte er sich besonders angetan vom Zusammenhalt im Club, der vor allem auch in der Durchführung der vielfältigen Aktivitäten zu erkennen gewesen sei. Diese Aktivitäten bestimmten ganz wesentlich das Clubleben. Einerseits werde hohes Engagement in der Planung und Durchführung verlangt. Andererseits seien sie wesentliches Element für die Hilfe und Unterstützung in vielen Bereichen und zur Erfüllung des Grundgedankens von Lions, der Allgemeinheit zu dienen.

Volles Programm

Klaus Breitling konnte wieder auf ein volles Programm zurückblicken: das traditionelle Schlosshoffest, der Weihnachtsmarkt, der erfolgreiche Adventskalender und das Golfturnier mit hohem Spendenaufkommen. Das ermöglichte den „Löwen“, viele Bereiche zu unterstützen: die Jugendarbeit, den Martinusladen, den Kinderschutzbund, das Hospital, die Hospizbewegung, sowie weitere regionale wie auch überregionale Projekte. Besonders stolz sind die Clubmitglieder auf die erfolgreiche Fortsetzung des Projekts „Klasse 2000“, das Kinder von Klasse 1 bis 4 begleitend unterstützt in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Entspannung. Über 350 000 Euro hat der Club mittlerweile zusammengetragen und verteilt. Unter dem Beifall der Mitglieder ließ Breitling noch einmal sein vielfältiges Programm Revue passieren, um dann die Lionsglocke an seinen Nachfolger zu übergeben.

Der neue Präsident, Peter Winkler, dankte zunächst seinem Vorgänger für die erfolgreiche Amtsführung und ging dann mit Erich Kästner in das kommende Clubjahr: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Unter diesem Motto werden alle Aktivitäten beibehalten und schon jetzt die Planungen für das am 22. Juli stattfindende Schlosshoffest eingeläutet. Der neue Präsident gab in der Folge einen Einblick in sein Programm des zweiten Halbjahres mit vielen interessanten Vorträgen, Besuchen, dem obligatorischen Lionsausflug und eine, das Jahr abschließende, Weihnachtsfeier.

Im weiteren Verlauf stellte er seine Führungsriege vor: Pastpräsident ist Klaus Breitling, Vizepräsident Roland Pecha, Sekretärin Michaela Glauß, Schatzmeister Gunther Schenkel, Clubmaster Hedda Freund, Aktivitäten leitet Dietmar Osswald, die Pressearbeit führt Manfred Schmoldt, Schlosshoffest und „Klasse 2000“ liegt in Händen von Michael Roosz, den Adventskalender bearbeitet Gunther Schenkel und das Golfturnier planen Christa Jerg und Petra Schmid-Enkel.

Mit einem Dank an die stets mitarbeitenden Familienangehörigen, einer Musikeinlage junger Künstler und einem Abendessen wurde der Clubabend fortgeführt.