Peter Pux und seine Band bieten musikalische Kontraste ohne Kitsch

Der Songwriter Peter Pux gastiert am Donnerstag, 15. Oktober, im Kulturhaus Schloss Großlaupheim. Beginn ist um 20 Uhr. Peter Pux erzählt in seinen Liedern erwachsen und ehrlich.

Seine Texte handeln von Freundschaft und Liebe, von Fernweh und Heimat. Für Pux und seine Musiker – zur Begleitband gehört auch der Laupheimer Gitarrist Thilo Türr – ist die Sache klar: „Wir brauchen unseren Heimathafen. Heimkommen – und wieder losfahren.“ Kontraste im Allgemeinen sind in den Stücken von Pux ein großes Thema. Die aktuelle Single „Maske“, spricht von den Personen hinter den Fassaden. Ohne Kitsch oder Schlager sucht der Text nach einem Gefühl des eigenen Selbst. Getragen von einem starken Klavier und einer leichten E-Gitarre, legt Peter Pux in dieser Ballade einen unverstellten Zugang an das Ideal eines jeden – und das Ganze soll ohne Filter, ohne Effekte, ohne Maske präsentiert werden.

Karten gibt es unter www.kulturhaus-laupheim.de. Wer Zeit sparen will, kann dort bereits das für den Besuch notwendige Kontaktformular herunterladen.